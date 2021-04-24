Her yıl olduğu gibi bu yıl da TOKİ, borcunu erken ödeyip tapusunu teslim almak isteyenlere yönelik bir kampanya başlattı. Peki, TOKİ kampanyası ne zaman bitecek?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 21 Nisan 2021’de başladı. Borcunun tamamını ödemek isteyenlere yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanya 28 Mayıs 2021'de sona erecek.

TOKİ kampanyasından kimler yararlanabilecek?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.