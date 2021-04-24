  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek?
Ekonomi

TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek?

Toki indirim kampanyası son gün | TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 20’lik bir indirim kampanyası başlatıldı. TOKİ’nin yüzde 20 kampanyasından yararlanmak isteyenler nasıl nereden başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek? TOKİ indirim kampanyasından ne zamana kadar yararlanılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:22:00 -
TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da TOKİ, borcunu erken ödeyip tapusunu teslim almak isteyenlere yönelik bir kampanya başlattı. Peki, TOKİ kampanyası ne zaman bitecek?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 21 Nisan 2021’de başladı. Borcunun tamamını ödemek isteyenlere yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanya 28 Mayıs 2021'de sona erecek.

TOKİ kampanyasından kimler yararlanabilecek?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.  

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

 Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.  

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

EYT 2021'de çıkar mı? EYT, erken emeklilik son dakika haberleri
EYT 2021'de çıkar mı? EYT, erken emeklilik son dakika haberleri

Ekonomi

EYT 2021'de çıkar mı? EYT, erken emeklilik son dakika haberleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!
Siyaset

CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda paylaştığı twitter mesajında yaptığı 'Ermeni soykırımı' göndermesi, bu 23..
Dünyaca ünlü banka olan JP Morgan'dan tarihi itiraf: Hata yaptık
Spor

Dünyaca ünlü banka olan JP Morgan'dan tarihi itiraf: Hata yaptık

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Avrupa Süper Ligi finansörü olmakla büyük hata yaptıklarını duyurdu
TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay