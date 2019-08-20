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TOKİ ihale tarihleri TOKİ ihale başvuruları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için binlerce konut inşaa etmeye devam ediyor. TOKİ inşaa edeceği konutlar için ihale yapıyor. TOKİ ihaleleri illere göre, TOKİ ihale satış, TOKİ ihale ilanları, TOKİ ihaleleri haberleri merak edilmekte.

20 Ağustos 2019 Salı 11:51
TOKİ ihale tarihleri TOKİ ihale başvuruları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için binlerce konut inşaa etmeye devam ediyor. TOKİ inşaa edeceği konutlar için ihale yapıyor. TOKİ ihaleleri illere göre, TOKİ ihale satış, TOKİ ihale ilanları, TOKİ ihaleleri haberleri merak edilmekte. 

TOKİ ihale ilanlarına bakılacak olunursa, Denizli İli, Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesi 3.Etap 354 Adet Konut , 2 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihale tarihi ise 20 Ağustos 2019. Giresun İli Bulancak İlçesi 2.Etap 228 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi. İhale tarihi ve saati ise 22 Ağustos 2019 14:30. Kırklareli İli Pehlivanköy İlçesi Kazımdirik Mahallesi 83 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi. İhale tarihi ve saati 26 Ağustos 2019 14:30. İşte TOKİ tüm ihala ilanları, TOKİ ihale tarihi ve saatleri.

TOKİ ihale ilanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:51
  1. Kırklareli
  2. Giresun
  3. Denizli
  4. TOKİ ihale tarihleri
  5. TOKİ ihale başvuruları
  6. TOKİ ihaleleri illere göre
  7. TOKİ ihale satış
  8. TOKİ ihale ilanları
  9. TOKİ ihaleleri haberleri

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