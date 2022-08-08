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Ekonomi TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi: Iğdır merkez Karaağaç TOKİ 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları:
Ekonomi

TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi: Iğdır merkez Karaağaç TOKİ 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları:

TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları 2+1 97 konut ve 3+1 58 konut için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile TOKİİ Iğdır KaraağaçTOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. İşte TOKİ Karaağaç kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-08-08 11:05:00 - 2022-08-08 11:12:53
TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi: Iğdır merkez Karaağaç TOKİ 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları:

TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları 2+1 97 konut ve 3+1 58 konut için kura çekilişi yapıldı. Karaağaç TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu

TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi

Adnan Tekin

Halil Gelturan

Mehmet Akif Tan

Fırat Alkan

Gülşen Yikit

Nazeni İşikay

Nurhak Turan

Emin Mikyas

Havanur Topcuoğlu

Şirvan Aksu

Muhammet Cankurban

Şeref Samur

Ahmet Polat

Ömer Aktaş

Mecit Aksu

Mehmet Sami Atar

Pakizer Çapar

Bizar Bulut

Hüseyin Çakmaz

Esma Beycur

Şenol Kaya

Mehmet Emin Açan

Mehmet Salih Kılıç

Mustafa Iğdır

Barış Çakmaz

Resul Kılıztaş

Mazlum Yiğit

Ahmet Tan

Nihat Akçura

Doğan Karakuş

Deniz Yikit

Adem Kıraç

Alpay Akpolat

Tekin Kaya

Zozan Güller

Remzi Öğlü

Hüseyin Ergin Erkut

Emrah Şimşek

Tuna Turan

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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