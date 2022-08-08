TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi: Iğdır merkez Karaağaç TOKİ 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları:
TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları 2+1 97 konut ve 3+1 58 konut için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile TOKİİ Iğdır KaraağaçTOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. İşte TOKİ Karaağaç kura çekiliş sonuçları isim listesi!
TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları 2+1 97 konut ve 3+1 58 konut için kura çekilişi yapıldı. Karaağaç TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu
TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi
Adnan Tekin
Halil Gelturan
Mehmet Akif Tan
Fırat Alkan
Gülşen Yikit
Nazeni İşikay
Nurhak Turan
Emin Mikyas
Havanur Topcuoğlu
Şirvan Aksu
Muhammet Cankurban
Şeref Samur
Ahmet Polat
Ömer Aktaş
Mecit Aksu
Mehmet Sami Atar
Pakizer Çapar
Bizar Bulut
Hüseyin Çakmaz
Esma Beycur
Şenol Kaya
Mehmet Emin Açan
Mehmet Salih Kılıç
Mustafa Iğdır
Barış Çakmaz
Resul Kılıztaş
Mazlum Yiğit
Ahmet Tan
Nihat Akçura
Doğan Karakuş
Deniz Yikit
Adem Kıraç
Alpay Akpolat
Tekin Kaya
Zozan Güller
Remzi Öğlü
Hüseyin Ergin Erkut
Emrah Şimşek
Tuna Turan
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın