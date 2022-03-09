TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi'nde inşa edilen 134 konut kurası için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç projesi kapsamındaki konutlar 2+1 ve 3+1 konutları çekilen kura sonucuyla belli oldu. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan hak sahipleri, 21 Mart - 01 Nisan 2021 tarihleri arasında Halk Bankası'nı Iğdır Şubesi'nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade; yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade olmak üzere, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat için 120 ay vade; yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilme yapılacak ve peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.
TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!
Şerife Fil
Ösem Yiğit
Halme Düzel
Zehra Daşdemir
Türkan Ud
Latifa Bağış
Mehmet Biçer
Gaffar Özdemir
Sevgi Çağlar
İbrahim Çobas
Ali Özkol
Cengiz Koşik
Canan Kaya
Sefter Canpolat
Ali Akuş
Adem Derinsu
Muhamed Furkan Tik
Fatma Tizle
Kerem Kalgan
Cemile Eray
İlknur Atar
Metin Nart
Sultan Angay
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın