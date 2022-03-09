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Ekonomi TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi'nde inşa edilen 134 konut kurası için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-03-09 11:19:00 - 2022-03-09 11:39:13
TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç projesi kapsamındaki konutlar 2+1 ve 3+1 konutları çekilen kura sonucuyla belli oldu. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan hak sahipleri, 21 Mart - 01 Nisan 2021 tarihleri arasında Halk Bankası'nı Iğdır Şubesi'nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar.  2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade; yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade olmak üzere, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat için 120 ay vade; yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilme yapılacak ve peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. 

TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!

Şerife Fil

Ösem Yiğit

Halme Düzel

Zehra Daşdemir

Türkan Ud

Latifa Bağış

Mehmet Biçer
Gaffar Özdemir
Sevgi Çağlar

İbrahim Çobas

Ali Özkol

Cengiz Koşik
Canan Kaya

 

Sefter Canpolat

Ali Akuş

Adem Derinsu

Muhamed Furkan Tik

Fatma Tizle

Kerem Kalgan

Cemile Eray

İlknur Atar

Metin Nart

Sultan Angay

 TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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