TOKİ Gaziantep Şehitkamil TOKİ 727 konutları ne zaman teslim edilecek?

Gaziantep Şehitkamil’de inşa edilecek TOKİ 727 konut projesinin ihalesi bugün yapıldı. İhalesi yapılan TOKİ Gaziantep Şehitkamil TOKİ 727 konutları ne zaman teslim edileceği merak ediliyor.

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde 727 konutluk yeni proje inşa ettirecek. TOKİ'nin Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 6. Etap 1. Bölge 727 Adet Konut, 1 Adet Mescit ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 22 Ekim 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 6. Etap 1. Bölge 727 Adet Konut, 1 Adet Mescit ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 22 Ekim 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. TOKİ Gaziantep Şehitkamil TOKİ 727 konutları ne zaman teslim edileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.