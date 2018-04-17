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TOKİ evleri banka önünde sabahlattı

TOKİ’nin 38 ilde 6 bin 893 konut satışı Anadolu’da yoğun ilgiye sebep oldu. Kütahya’da vatandaşlar önceki gün akşam saatlerinden itibaren banka önünde beklemeye başladılar. İlde satılacak konutlar için dün sabah erken saatlerden itibaren de kuyruklar oluşmaya başladı.

17 Nisan 2018 Salı 14:10
TOKİ evleri banka önünde sabahlattı

Kütahya’da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için vatandaşlar banka önünde sabahladı.

TOKİ tarafından merkez İnköy Mahallesi’nde 627 konut projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2+1 konutun ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağı duyuruldu.

40 KİŞİ İLE BAŞLADI

Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi, cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

TOKİ’den ev satın alabilmek için sabah da birçok vatandaş banka şubesinin önüne gelerek asılan listeye isimlerini yazdırmaya devam etti.

Sabah bankanın açılmasıyla şubeden konut alma işlemini gerçekleştiren vatandaşlardan Ali Rıza Uşak, yaptığı açıklamada, konut sahibi olmanın sevincini yaşadığını anlattı.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN

TOKİ’den ev satın alabilmek için dün sabahtan bu yana sıra beklediğini belirten Uşak, “Gece sabaha kadar soğuk havaya rağmen sıra bekledim ama beklememize değdi, evimizi aldık. 43 yaşındayım ve ilk defa ev sahibi oldum. TOKİ’nin ödeme şartları bize uygun. Bunun için çok mutluyum ve sevinçliyim. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

TOKİ’de kirada oturduğunu ancak ev sahibi olabilmek için banka şubesine geldiğini dile getiren Satı Göktekin ise, “Eşim sabah saat 04.00’te buraya geldi. Ben de ameliyatlı halimle geldim. Biz de ev alabilir miyiz, bilmiyorum. Dar gelirli insanların ev sahibi olabilmeleri için Kütahya’da daha çok konut yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:10
  1. Uşak
  2. Kütahya
  3. TOKİ

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  • adem ünadem ün4 sa önce
    TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR.. 2002 DE ERKEN SEÇİM SONUCU RESİMDEKİ 3 PARTİDE BARAJ ALTI KALMIŞTI.. İNŞALLAH BU SECİMDE DE AKP VE MHP AYNI SONU YAŞAYACAK...TŞK. LER BAHÇELİİİ
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