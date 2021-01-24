TOKİ evleri baba oğluna devredebilir mi?

TOKİ Türkiye’nin farklı yerlerinde, ev hayali kuran vatandaşlara uygun fiyatlarda ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan ve çekilen kura sonucunda TOKİ ev alma hakkına sahip olan vatandaşlar sözleşme imzalamaktadır. TOKİ başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar en çok da TOKİ evlerinin ödemeleri bitmeden satış yapılıp yapılmayacağı ya da TOKİ konutlarının kiraya verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

TOKİ’den satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ’den alınan evler kiraya verilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.