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Ekonomi TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sivrihisar kuraları:
Ekonomi

TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sivrihisar kuraları:

Eskişehir Sivrihisar TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Eskişehir Sivrihisar TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Sivrihisar kura sonuçları isim listesi Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir Sivrihisar, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 11:06:00 - 2022-02-18 11:26:21
TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sivrihisar kuraları:

Eskişehir Sivrihisar TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Eskişehir Sivrihisar TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. İşte Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları

Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ali Efe

Eran Erkoç

Nedim Güvenlik
Ayten Çetin

Ahmet Özgüneş

AMere Eraslan

Hakan Koca

İbrahim Çır

İsmail Kırcaali
Bilgi Sezgin

Evrim Gürler 

Adem Korkmaz

Medine Otcu

Meryem Kapaklıkaya

Osman Karakaş

Evren Ertuğrul

Mehmet Ali Genç

hidayet Esin
İsmail Tosun

Celal Gürlü

Şadiye Sarıca
Kadriye Tosun
Hamdi Özel

Hakan Kılıç

Ethem Sakarya

Çağrı Demir

Hadi Köroğlu

Muhammet Ali Çetin

Dilek Desticioğlu

Abdullah Kocaay

Ali Osman Varol

Kerziman Topaloğlu

Ali Rıza Sarı

Nurten Durgutlu

Mehmet Yudar

Zebeyde Danış

 

toki eskişehir sivrihisar kura sonuçları

Eskişehir Sivrihisar TOKİ 3+1 kura sonuçları isim listesi

Gökan Alkara

İsmail Sarıdayı

Halil Kızıl

Bekir Özen

Aytül kabakcı

Hazal Öztürk

Ğülçin Akbulut

Ayhan Özdemir

Ali Kemal Çakır

NazımPistil

Yusuf Kalır

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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