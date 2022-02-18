TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sivrihisar kuraları:
Eskişehir Sivrihisar TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Eskişehir Sivrihisar TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Sivrihisar kura sonuçları isim listesi Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir Sivrihisar, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Eskişehir Sivrihisar TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Eskişehir Sivrihisar TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. İşte Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları
Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ali Efe
Eran Erkoç
Nedim Güvenlik
Ayten Çetin
Ahmet Özgüneş
AMere Eraslan
Hakan Koca
İbrahim Çır
İsmail Kırcaali
Bilgi Sezgin
Evrim Gürler
Adem Korkmaz
Medine Otcu
Meryem Kapaklıkaya
Osman Karakaş
Evren Ertuğrul
Mehmet Ali Genç
hidayet Esin
İsmail Tosun
Celal Gürlü
Şadiye Sarıca
Kadriye Tosun
Hamdi Özel
Hakan Kılıç
Ethem Sakarya
Çağrı Demir
Hadi Köroğlu
Muhammet Ali Çetin
Dilek Desticioğlu
Abdullah Kocaay
Ali Osman Varol
Kerziman Topaloğlu
Ali Rıza Sarı
Nurten Durgutlu
Mehmet Yudar
Zebeyde Danış
Eskişehir Sivrihisar TOKİ 3+1 kura sonuçları isim listesi
Gökan Alkara
İsmail Sarıdayı
Halil Kızıl
Bekir Özen
Aytül kabakcı
Hazal Öztürk
Ğülçin Akbulut
Ayhan Özdemir
Ali Kemal Çakır
NazımPistil
Yusuf Kalır
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