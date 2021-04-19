  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ erken ödeme kampanyası 2021! TOKİ erken ödeme indirimi ne kadar?
Ekonomi

TOKİ erken ödeme kampanyası 2021! TOKİ erken ödeme indirimi ne kadar?

TOKİ erken ödeme indirimi son dakika araştırılan konular arasında yer aldı. Bakan Kurum son dakika açıklama yaparak, TOKİ borçlarının tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyeceklere indirim uygulanacağını duyurdu. Peki, TOKİ erken ödeme kampanyası 2021kapsamında TOKİ erken ödeme indirimi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:45:00 -
TOKİ erken ödeme kampanyası 2021! TOKİ erken ödeme indirimi ne kadar?

TOKİ peşin ödeme ya da erken ödeme indirimi yaparak, TOKİ'den ev alan vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu bir açıklama ile indirim başlatılacak.

TOKİ erken ödeme indirimi ne zaman başlıyor?

Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, daha önceden TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme indirimi uygulanacağını söyledi. Bu kampanya ile TOKİ'ye olan borçlarını peşin olarak ödeyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Kimler faydalanacak?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş

Pandemiye ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak edili..
FETÖ'nün Karlov suikastiyle asıl hedefi darbeydi!
Gündem

FETÖ'nün Karlov suikastiyle asıl hedefi darbeydi!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile ilgili davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, suikastın tek amacının “Türkiye ..
Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber
Medya

Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber

TRT1’de yayınlanan fenomen Teşkilat dizisinde hayranları üzecek bir gelişme yaşandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay