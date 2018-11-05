0553 313 94 23
impression

TOKİ enflasyonu sabitledi

TOKİ'de konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranı 2019 yılı için sabitlendi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:25
TOKİ enflasyonu sabitledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının altına çekildiğini açıkladı.

Alt gelir grubu

Turan, alt gelir grubuna yönelik daha önce satılan konutlarda altı ayda bir yapılan dönemsel artış oranını 2019 yılı için yüzde 4’e sabitlediklerini belirtti.

2019’da yüzde 4+4

Alt gelir grubuna yönelik satılan konutlarda 2018 yılının ocak ayında yüzde 5,69, temmuz ayında yüzde 5,69 olmak üzere yılda yüzde 11,70’lik artış yapıldığını anımsatan Turan, alt gelir grubu konutlarında 2019 yılında ocak ayında yüzde 4 ve Temmuz ayında yüzde 4 olmak üzere yıllık yüzde 8’lik bir artış oranının uygulanacağını ifade etti.

Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının yüzde 5’e, arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise yüzde 6’ya sabitlendiğine işaret etti.

Şartlar gözlenecek

Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, “Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik. 2019 yılından sonraki dönemlerdeki dönemsel artışı ise mevcut ekonomik şartlara göre yeniden belirleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yurt içi fiyat endeksi yüzde 6’ya sabitlendi

Ergün Turan ayrıca, TOKİ tarafından yapılan arsa satışlarında borç bakiyelerini Yİ-ÜFE oranı ile güncellediklerini belirterek, “Daha önce idaremizden arsa satın almış olan vatandaşlarımızın borçlarına 2018 yılında yüzde 23,71 olan Yİ-ÜFE oranını uyguladık. Mevcut ekonomik koşullar altında bu oranda da 2019 yılı için sabitliyoruz. 2019 yılında Yİ-ÜFE oranını yüzde 6’dan uygulayacağız. Böylelikle yılda yüzde 12’lik bir güncelleme olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:25
  1. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
  2. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan
  3. tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
  4. alt gelir grubu
  5. Dönemsel Artış Tavan Oranları
  6. Ergün Turan
  7. TOKİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    1. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ..
    3. İran'dan ABD'ye jet cevap!
    4. Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil..
    5. Hasan Şaş: Tuzağa düşürdüler
    6. VW’de indirim fırsatı
    7. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    8. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    9. “Ekonomide olumlu gelişmeler var”
    10. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyi..
    11. BMW Group’un 2020 hedefi üretimde..
    12. 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'
    13. ÖTV indirimiyle yılın son fırsatları
    14. TOKİ enflasyonu sabitledi
    15. Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!
    16. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    17. Ortaöğretim ve lisede devamsızlık kaç..
    18. Beşiktaş'tan Diagne hamlesi
    19. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    20. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!