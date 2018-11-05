TOKİ enflasyonu sabitledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının altına çekildiğini açıkladı.

Alt gelir grubu

Turan, alt gelir grubuna yönelik daha önce satılan konutlarda altı ayda bir yapılan dönemsel artış oranını 2019 yılı için yüzde 4’e sabitlediklerini belirtti.

2019’da yüzde 4+4

Alt gelir grubuna yönelik satılan konutlarda 2018 yılının ocak ayında yüzde 5,69, temmuz ayında yüzde 5,69 olmak üzere yılda yüzde 11,70’lik artış yapıldığını anımsatan Turan, alt gelir grubu konutlarında 2019 yılında ocak ayında yüzde 4 ve Temmuz ayında yüzde 4 olmak üzere yıllık yüzde 8’lik bir artış oranının uygulanacağını ifade etti.

Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının yüzde 5’e, arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise yüzde 6’ya sabitlendiğine işaret etti.

Şartlar gözlenecek

Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, “Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik. 2019 yılından sonraki dönemlerdeki dönemsel artışı ise mevcut ekonomik şartlara göre yeniden belirleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yurt içi fiyat endeksi yüzde 6’ya sabitlendi

Ergün Turan ayrıca, TOKİ tarafından yapılan arsa satışlarında borç bakiyelerini Yİ-ÜFE oranı ile güncellediklerini belirterek, “Daha önce idaremizden arsa satın almış olan vatandaşlarımızın borçlarına 2018 yılında yüzde 23,71 olan Yİ-ÜFE oranını uyguladık. Mevcut ekonomik koşullar altında bu oranda da 2019 yılı için sabitliyoruz. 2019 yılında Yİ-ÜFE oranını yüzde 6’dan uygulayacağız. Böylelikle yılda yüzde 12’lik bir güncelleme olacak” ifadelerini kullandı.