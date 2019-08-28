TOKİ emekli konutlarında ara yüksek ödemeler kabul ediliyor mu?

TOKİ Bursa İrfaniye emekli konutlarında ara yüksek ödemeler kabul ediliyor mu? TOKİ evi satın almamız için kaç ay ödeme yapmamız lazım? Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim? sorusu TOKİ’ye başvuruda bulunanların en çok merak ettiği konuların başında gelmekte.

Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekareye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.