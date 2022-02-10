TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi! Karaçay TOKİ kura sonuçları sorgula!
TOKİ Çorum kura sonuçları: Karaçay TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Çorum Kuruçay'da 743 Adet Konut Projesinden 151 adet konutun satışını kura usulüne göre çekiliş gerçekleştirildi. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Çorum Karaçay 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi
Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında bulunan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00'de kura çekildi.
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi!
Fazıl Parlatır
Özge Tatlıer
Mesut Bilekçi
Abdurrahman Yıldızcı
Miktat Lale
Hatice Biçer
Hasan Arıhanoğlu
Rıza Kızmaz
Bahattin Yıldız
Hüseyin Güncan
Ramazan Uzun
Salih Çam
Hasan Basri Bağcı
Zihni Aydın
Abdullah Siviş
Halime Yılmaz
Onur Gülnaz
Abdullah Cevizci
Sefa Bozkafa
Serhat Yumak
Burak Şahan
Reyhan Nergiz
Yasemin Akdoğan
Züleyha Özipek
Salif Özatmaca
Hüseyin Çöplü
Yasemin Alataş
Şirvan Dızman
Cengizhan Kösdekçi
Ali Beker
Gürdal Karagöz
Hasan Avcı
İbrahim Şener
Abdullah Kaptı
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