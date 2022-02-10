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Ekonomi TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi! Karaçay TOKİ kura sonuçları sorgula!
Ekonomi

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi! Karaçay TOKİ kura sonuçları sorgula!

TOKİ Çorum kura sonuçları: Karaçay TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Çorum Kuruçay'da 743 Adet Konut Projesinden 151 adet konutun satışını kura usulüne göre çekiliş gerçekleştirildi. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Çorum Karaçay 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:19:00 - 2022-02-10 11:28:18
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi! Karaçay TOKİ kura sonuçları sorgula!

Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında bulunan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00'de kura çekildi.

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi!

Fazıl Parlatır

Özge Tatlıer

Mesut Bilekçi

Abdurrahman Yıldızcı

Miktat Lale

Hatice Biçer

Hasan Arıhanoğlu

Rıza Kızmaz

Bahattin Yıldız

Hüseyin Güncan

Ramazan Uzun

Salih Çam

Hasan Basri Bağcı

Zihni Aydın

Abdullah Siviş

Halime Yılmaz

Onur Gülnaz

Abdullah Cevizci

Sefa Bozkafa

Serhat Yumak

Burak Şahan

Reyhan Nergiz

Yasemin Akdoğan

Züleyha Özipek

Salif Özatmaca

Hüseyin Çöplü

Yasemin Alataş

Şirvan Dızman

Cengizhan Kösdekçi

Ali Beker

Gürdal Karagöz

Hasan Avcı

İbrahim Şener

Abdullah Kaptı

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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