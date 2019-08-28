TOKİ, Çiçekdağı ilçesinde hak sahiplerini belirledi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirledi.

TOKİ tarafından ilçede 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek 125 konutta hak sahiplerinin evleri kura çekilişi ile belirlendi. Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kura çekilişine, Kaymakam Erkan Adıbelli ile belediye başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; "Allah oturacağınız daireleri size hayırlı eylesin. İnşallah güle güle oturmayı nasip eder. Bizler de Çiçekdağı Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız" dedi.

Kura çekilişi ile hak sahiplerinin oturacağı daireler belirlendi.

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