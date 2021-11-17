TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonuçları Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Bursa Yenişehir Subaşı konut kurası gerçekleştirildi. Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonucu sorgulama.
TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kuraları çekildi. 100 bin Konut kapsamında Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Bursa Yenişehir Subaşı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonucu sorgulama…
TOKİ Bursa Yenişehir subaşı kura çekiliş sonuçları
Turgut sayın
Huriye Esmer
Emine Şentürk
Battal Yeter
Halil Baştar
Güzide Sevinç
Burhan Karabalık
Melik Çeki
Mustafa Gül
Mehmet Sıddık Bilgi
İbrahim Yılmaz
Mehmet Yan
Sinan Şengül
Fear Yongacı
Filiz Bayrak
Mustafa Çevik
Müzeyyen Can
Zehra Çelik
Şeyma Özözen
Esra Ayaz
Oğuzhan Sert
Salih Ağır
Zeynelabidin Ataman
Tevfik Eroğlu
Adil Gençooğlu
Mesut Ö
Vesile Emre
Enver Atan
Pembe Koparal
Hatice Kutluca
Cavit yılmaz
Nefize Atalı
Nihat Koç
Abdulah Yalçın
Ayşe Özel
Mesut Yılmaz
Nagihan Altay
Esra Nasırlıoğlu
Burlan Kaçira
Uğur Atıcılar
Ahmet Göçer
Şerife Sever
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın