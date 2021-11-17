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Ekonomi TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonuçları Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonuçları Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Bursa Yenişehir Subaşı konut kurası gerçekleştirildi. Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:07:00 - 2021-11-17 11:11:57
TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonuçları Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kuraları çekildi. 100 bin Konut kapsamında Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Bursa Yenişehir Subaşı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Bursa Yenişehir Subaşı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Bursa Yenişehir Subaşı kura sonucu sorgulama…

TOKİ Bursa Yenişehir subaşı kura çekiliş sonuçları 

Turgut sayın
Huriye Esmer

Emine Şentürk

Battal Yeter

Halil Baştar

Güzide Sevinç
Burhan Karabalık

Melik Çeki

Mustafa Gül

Mehmet Sıddık Bilgi

İbrahim Yılmaz

Mehmet Yan

Sinan Şengül

Fear Yongacı

Filiz Bayrak

Mustafa Çevik

Müzeyyen Can

Zehra Çelik

Şeyma Özözen

Esra Ayaz

Oğuzhan Sert

Salih Ağır

Zeynelabidin Ataman

Tevfik Eroğlu

Adil Gençooğlu

Mesut Ö

Vesile Emre

Enver Atan

Pembe Koparal

Hatice Kutluca

Cavit yılmaz

Nefize Atalı

Nihat Koç

Abdulah Yalçın
Ayşe Özel

Mesut Yılmaz

Nagihan Altay

Esra Nasırlıoğlu

Burlan Kaçira

Uğur Atıcılar

Ahmet Göçer

Şerife Sever

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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