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Ekonomi TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları Gürsu TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları Gürsu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bursa Gürsu 2+1 144 , 3+1 56 konut için kura sonuçları belli oldu. TOKİ Bursa Gürsu konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Gürsu 2+1 ve 3 + 1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Bursa Gürsu çekiliş sonuçları isim listesi Gürsu konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:07:00 - 2022-02-07 11:13:12
TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları Gürsu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gürsu 2+1 144 , 3+1 56 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Gürsu  kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Gürsu kura çekiliş sonuçları isim listesi Bursa Gürsu konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi! 

Hacer Ebru Köse

Hatice Kuzu

Mehmet Kılıç

Ahmet Yılmaz

Fatma Çoban

Ayşe Yalçın

Murat Resul

Bilan Ekinci

Aydın Karaman

Hüseyin Savaş

Sabri Erçelik

Samet Kurtuldum

Özkan Yıldırım

Kadiriye Altaş

Ayşe Köse

Kamile Alaaddin

Abdulmuttalip Tutulme

Yücel Tahta

Hatice Gökçe

Hanice Nizamoğlu

Mustafa Topur

Asiye Ay

Sinan Akıner

Sunay Sezer

Murat Işıklı

Fatma Şule Özcan

Ahmet Özen

Hanife Menekşe

Sevgi Geçer

Fuat Köse

Hakan Delibaş

Berkay Bozkurt

Şerif Avcı 

Vahap Koç

Özge Yıldız

Eren Öz

Nurtaç Bingöl

Rana Berkaya

Ersin Kuloğlu

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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