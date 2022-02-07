TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları Gürsu TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Bursa Gürsu 2+1 144 , 3+1 56 konut için kura sonuçları belli oldu. TOKİ Bursa Gürsu konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Gürsu 2+1 ve 3 + 1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Bursa Gürsu çekiliş sonuçları isim listesi Gürsu konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gürsu 2+1 144 , 3+1 56 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Gürsu kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Gürsu kura çekiliş sonuçları isim listesi Bursa Gürsu konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi!
Hacer Ebru Köse
Hatice Kuzu
Mehmet Kılıç
Ahmet Yılmaz
Fatma Çoban
Ayşe Yalçın
Murat Resul
Bilan Ekinci
Aydın Karaman
Hüseyin Savaş
Sabri Erçelik
Samet Kurtuldum
Özkan Yıldırım
Kadiriye Altaş
Ayşe Köse
Kamile Alaaddin
Abdulmuttalip Tutulme
Yücel Tahta
Hatice Gökçe
Hanice Nizamoğlu
Mustafa Topur
Asiye Ay
Sinan Akıner
Sunay Sezer
Murat Işıklı
Fatma Şule Özcan
Ahmet Özen
Hanife Menekşe
Sevgi Geçer
Fuat Köse
Hakan Delibaş
Berkay Bozkurt
Şerif Avcı
Vahap Koç
Özge Yıldız
Eren Öz
Nurtaç Bingöl
Rana Berkaya
Ersin Kuloğlu
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