16 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında başvuruları alınan TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kura çekimi önce Elazığ depremi ardından da koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelendi. Elazığ depreminin yaraları sarılmaya başlandıktan sonra kura çekimleri şubat ayının sonunda başlamıştı. Salgın nedeniyle kuralar ertelendi. TOKİ kuraları bugün itibariyle yeniden çekilmeye başlanacak. İşte, merak ettiğiniz “TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?” sorusunun cevabı.

TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimlerinin bugün yapılacağını aktardı.

Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerinin kuralarının çekileceğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."