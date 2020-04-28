  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Koronavirüs salgını nedeniyle TOKİ kuraları ertelenmişti. Yapılan son açıklamaya göre kuralar bugün itibariyle başlayacak. 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ne başvuranlar “TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?” , “TOKİ kura sonuçları” , “TOKİ sonuçları listesi” , “TOKİ kura sonuçları tam liste” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?” sorusunun cevabı.

2020-04-28 10:38:00 -
TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?

16 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında başvuruları alınan TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kura çekimi önce Elazığ depremi ardından da koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelendi. Elazığ depreminin yaraları sarılmaya başlandıktan sonra kura çekimleri şubat ayının sonunda başlamıştı. Salgın nedeniyle kuralar ertelendi. TOKİ kuraları bugün itibariyle yeniden çekilmeye başlanacak. İşte, merak ettiğiniz “TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?” sorusunun cevabı.

TOKİ bugün hangi kuralar çekilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimlerinin bugün yapılacağını aktardı.

Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerinin kuralarının çekileceğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kurban Bayramı ne zaman? | Kurban Bayramı 2020
Kurban Bayramı ne zaman? | Kurban Bayramı 2020

İSLAM

Kurban Bayramı ne zaman? | Kurban Bayramı 2020

Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri
Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri

Ekonomi

Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri

Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?
Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

Ekonomi

Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Gündem

1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı