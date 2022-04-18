TOKİ Bitlis Merkez Beşminare kura sonuçları isim listesi! TOKİ sonuç sorgulama ekranı!

Bitlis Merkez Beşminare 371 konutlardan 12 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oluyor. TOKİ Bitlis Beşminare kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

TOKİ Bitlis Beşminare 3+1 kura sonuçları isim listesi

Yunus Kızıılkaya

Oğuz Can Kaya

Gülbari Nayir

Burhan Küsem

Uğur Taşkaya

Çiğdem Elban

Ayşe Güncü

Evet Güzeltaş

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın