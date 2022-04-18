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Ekonomi TOKİ Bitlis Merkez Beşminare kura sonuçları isim listesi! TOKİ sonuç sorgulama ekranı!
Ekonomi

TOKİ Bitlis Merkez Beşminare kura sonuçları isim listesi! TOKİ sonuç sorgulama ekranı!

Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1. Etap 317 konut için hak sahipler TOKİ tarafından noter huzurunda çekilen kura sonuçları neticesinde öğreniliyor. Bitlis Merkez Beşminare konutları için başvurular 6-12 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı. Bitlis Beşminare konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte Bitlis Beşminare TOKİ kura sonuçları isim listesi:

Yeniakit Publisher
2022-04-18 10:47:00 - 2022-04-18 11:07:38
TOKİ Bitlis Merkez Beşminare kura sonuçları isim listesi! TOKİ sonuç sorgulama ekranı!

Bitlis Merkez Beşminare 371 konutlardan 12 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oluyor. TOKİ Bitlis Beşminare kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

TOKİ Bitlis Beşminare 3+1 kura sonuçları isim listesi

Yunus Kızıılkaya

Oğuz Can Kaya

Gülbari Nayir
Burhan Küsem

Uğur Taşkaya

Çiğdem Elban

Ayşe Güncü

Evet Güzeltaş

 

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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