TOKİ Bitlis Merkez Beşminare kura sonuçları isim listesi! TOKİ sonuç sorgulama ekranı!
Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1. Etap 317 konut için hak sahipler TOKİ tarafından noter huzurunda çekilen kura sonuçları neticesinde öğreniliyor. Bitlis Merkez Beşminare konutları için başvurular 6-12 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı. Bitlis Beşminare konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte Bitlis Beşminare TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Bitlis Merkez Beşminare 371 konutlardan 12 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oluyor. TOKİ Bitlis Beşminare kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Bitlis Beşminare 3+1 kura sonuçları isim listesi
Yunus Kızıılkaya
Oğuz Can Kaya
Gülbari Nayir
Burhan Küsem
Uğur Taşkaya
Çiğdem Elban
Ayşe Güncü
Evet Güzeltaş
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın