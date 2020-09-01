TOKİ başvurusu TOKİ indirim kampanyası

TOKİ binlerce dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarda konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 2+1, 3+1 konutlarıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde sıcak yuvalar inşaa ediyor. TOKİ başvurusu yapmak isteyenler TOKİ nerelere ev yapıyor? TOKİ başvuru şartları neler, TOKİ ödeme planı nasıl uyguluyor? TOKİ indirim kampanyası hesaplama nasıl yapılır? gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmakta. İşte detaylar. TOKİ, özellikle alt gelir grubunu ev sahibi yapan çok önemli bir kurumdur. Konut sahibi olmak isteyenler için yılda 60 binin üzerinde vatandaş TOKİ eliyle konut sahibi olmakta.

TOKİ’den ev nasıl alınır?

TOKİ’ye başvuru yapmak için TC vatandaşı olmak gerekir. Bulunduğunuz il veya ilçede en az bir yıldır oturuyor olmanız gerekir. Başvuru yapacak kişinin, eşinin velayeti altındaki çocukların üzerine bir konutun olmaması gerekiyor.

TOKİ indirim kampanyası hesaplama nasıl yapılır?

TOKİ’den borç bitiren kampanyası düzenlenmekte yapılmakta. Borcunun yüzde 25’ini kapatana yüzde 20 indirim söz konusu olmakta. İşte TOKİ indirim kampanyasının detayları. Vatandaşların talebi üzerine taksit ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için TOKİ kampanya düzenlemekte. TOKİ borcunun en az yüzde 25’ini kapatan vatandaşlar yüzde 20 indirim fırsatı sunulmakta. Peki TOKİ yüzde 20 indirimi nasıl uygulanıyor?

TOKİ indirim kampanyası şartları nedir?

TOKİ yüzde 20 indirimi nasıl uygulanıyor? TOKİ’ye kalan borcunu ya da borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak koşulu ile borcunuzu kapattığınızda yüzde 20 indirimden yararlanmaya hakkına sahip oluyorsunuz. TOKİ’ye 100 bin TL borcu olan vatandaş, borcunun yüzde 50’si olan 50 bin TL’yi ödemek isterse bu tutar üzerinden yüzde 20 indirim yapılır. TOKİ indirim kampanyası sonucunda borç 40 bin TL’ye düşüyor. TOKİ indirim kampanyasından yararlandığı için borcundan 10 bin TL indirim yapılmış oluyor. Geriye kalan borcu da kalan vade ile taksitlendirerek ödemeye devam ediyor.

TOKİ başvuru şartları neler?

Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

TOKİ evleri kiraya verilir mi?

TOKİ başvuru ile konuta yazılan ve TOKİ başvuru sonucunda TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar sözleşme imzalamakta. Bu sözleşme ile TOKİ’nin başvuru şartları kabul edilmiş sayılmakta. Vatandaş der ki, “TOKİ’den alınan evde oturulması zorunlu mu?”

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshediliyor. Buna karşın, standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebiliyor. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdare (TOKİ) inisiyatifinde oluyor.

TOKİ’den konut almaktan vazgeçebilir mi?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

TOKİ nerede konut yapıyor?

TOKİ’den konut başvurusu yapacaklar bulundukları il ve ilçelerde TOKİ konut satışlarının olup olmadığını merak ediyor. TOKİ nerelerde konut yaptığını öğrenmek için TOKİ’nin internet sitesinde girilir. TOKİ sitesine giriş yaptıktan sonra sitenin en üst kısmında Satış ve Duyurular bölümü tıklanır. Buradan Satışlar tıklanır. Böylelikle TOKİ’nin nerede konut satışının olduğu görülür.