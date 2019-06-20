TOKİ başvurularını nereye ve nasıl yapacağım?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar oturdukları bölgede TOKİ konutlarının olup olmadığını araştırıyor. TOKİ evlerine başvuruda bulunacak vatandaşlar başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?

Başvuru mercii, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili mercii, başvuru formlarını kategorisine göre numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır.