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Gündem TOKİ başvuruları ne zaman?
Gündem

TOKİ başvuruları ne zaman?

Dar gelirli aileler konut sahibi olmaya devam ediyor. TOKİ her sene dar gelirli aileye yönelik sosyal konut projelerini uyguluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2020 yılının sonuna kadar 102 bin konut yapılması planlanıyor. 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası hedefleniyor. Peki, TOKİ 2021 başvuruları ne zaman gerçekleşecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:58:00 -
TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için 2021 yılında 100 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor. Resmi Gazete'nin sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, konut başlığı hakkında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarıyla alakalı bilgiler paylaşıldı. Belediyeler tarafından 2019'da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı sağlandı. Bunun üzerine, 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış görüldü. Haziran 2020’den itibaren yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alındı. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 32,1 oranında azalma olduğu görüldü. Vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ederken konut sahibi olmak isteyenler ise TOKİ 2021 başvuru ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planladıklarını ve bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesini başlamış olduklarını söyledi. Erdoğan, 2021 yılında 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlayacaklarını da ifade etti.

TOKİ 2021 başvuruları ne zaman?

TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi planlanıyor.

TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihlerine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Projeyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde aktaracağız.

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