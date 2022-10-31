TOKİ sosyal konut projesi başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 14 Eylül’de başvurular online ve bankalar aracılığıyla alınmaya başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ise işlemlerin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor.

TOKİ başvuruları bugün saat kaçta bitecek? TOKİ son başvuru tarihi saati:

TOKİ sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerinden 28 Ekim’e kadar alındı. 31 Ekim Pazartesi günü ise saat 17.00’ye kadar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvurular alınacak. İlk etapta 250 bin konut iki yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım’da sona erecek. Kasım ayının ikinci haftasından itibaren Mart 2023’ün sonuna kadar ise kura çekimleri tamamlanacak.

TOKİ banka üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

• Gazi (Kıbrıs,Kore) kategorisinde olan vatandaşlarımız, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru bedeli ödeyerek başvuru yapabilecektir.

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

Hangi ilde ilçede hangi banka şubesinden başvuru yapabileceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ