TOKİ başvuru şartları 2019 TOKİ başvuruları nereye yapılıyor | TOKİ evleri fiyatları

Toplu Konut İdaresi, 32 ilde 5 bin 439 konutu aylık 343 liradan başlayan taksitle satışa çıkardı. Toki’nin satışa sunduğu konutlar arasında Ankara konut sayısı 1,068, Diyarakır konut sayısı 675, Denizli konut sayısı 442, Hatay konut sayısı 354. İşte TOKİ konutlarının satışa sunulduğu iller ve TOKİ konut başvuru şartları.

TOKİ Türkiye’nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu açık satış yöntemi ile satışa sundu. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek.

Peşinat ve vade

Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor.

TOKİ'den emekliye yüzde 25 indirimli konut

Bugüne kadar ev sahibi olamamış emeklileri kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği konut projelerinde, daha önce konut sahibi olmayan emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

TOKİ başvuru şartları 2019

Alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları

- Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ konutları başvuru için gerekli evraklar

- Başvuru sahipleri,

- Kimlik Fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

- Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

- Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, braz edeceklerdir.