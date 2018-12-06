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TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, belediye başkan aday adayı olarak kurumundan ayrılan Mehmet Ergün Turan'ın yerine vekaleten Ömer Bulut atandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:20
TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ergün Turan'ın belediye başkan aday adayı olarak kurumdan ayrılmasından sonra bu göreve, vekaleten TOKİ Başkan Yardımcısı Bulut'un ataması yapıldı.

Özgeçmişi

Ömer Bulut, 1968'de Trabzon'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bulut, 1995-2001 yıllarında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak çalıştı.

TOKİ'de 2005-2006 yıllarında uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında daire başkanlığı yapan Ömer Bulut, 2011'den bu yana da TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bulut, evli ve 2 çocuk babası.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:20
  1. Trabzon
  2. Erzurum
  3. Ankara
  4. Mehmet Ergün Turan
  5. Ömer Bulut

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