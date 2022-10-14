TOKİ Başkanı duyurdu: Arsalarda yüzde 40 indirim yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu:

"Bu kampanya açıklandıktan sonra Türkiye genelinde büyük bir kabul gördü. 7,5 milyon civarında bir başvuru oldu. İlk gün e-Devlet'teki talebe yetişemedik" diyen Bulut şu ifadeleri kullandı:

"4 milyon kişinin şartları uyuyor"

"Şu an itibarıyla sosyal konut projesine 4 milyon 721 bin 831 kişinin şartları uyuyor. 25 Ekim'de temel atma töreni başlıyor. Arsalar bazı illerin merkezinde olmayabilir. Arsa sayısı 1 milyona çıktı, yoğun tempoyla çalışma tamam. İnsanların konut sorununu tüm Türkiye'de çözmek niyetiyle yapılmış bir çalışma.

Arsadan hak kazanan kardeşlerimiz de kendilerinin ilerideki konutlarının süreçlerini tanımlamış olacak. Arsa başvurularını bugün itibarıyla biz de çıktık bakanımızla. Müracaat sayısı artmaya başladı. 181 bin 858 başvuru oldu. Arsa ve konuta başvurulabiliyor, hangisi çıkarsa onu tercih edecekler. Biz bu projeyi vatandaşa konut imkanı sağlamak olarak değerlendiriyoruz."

Ömer Bulut sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Müşterek tapu önerisi

Vatandaşlarımıza şunu öneriyorum; müşterek parsellere başvurmaları maliyetlerini azaltacak ve kendileri için avantajlı olacaktır.

İş yeri projesi

İlk iş yeri kampanyasına 33. 569 kişi başvuru yaptı. İş yerini tamamen ayrı düşünelim. Konut ve arsa projelerinden farklı.

Müstakil ev yapacak vatandaşa destek verilecek mi?

TOKİ olarak proje desteği verebiliriz. Genel olarak dublex diye tanımladığımız projeler yapacağız. Müşterekte yatay mimariye dönük projeler üzerinde çalışacağız. Görünüz zemin +5'i geçmeyecek konutlar yapıyoruz. 694 ilçede yapılacak. İllere ve ilçelere göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. SPK'ya bağlı ekspertiz firmalarıyla çalışıyoruz.

İllere ve ilçelere göre fiyat değişecek mi?

Evet değişecek. Arsalara yüzde 40 indirim yapılacak. Aslında alt yapıyı düşündüğümüzde bu sübvanse oranı yüzde 60'a çıkmış oluyor. Arsa fiyatları bölgelere göre değişecek.

10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler.

Arsada sabit olacak

10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler. Arsada sabit taksit olacak.

3 bölgede arsa fiyatları ile ilgili çalışma yapıldı. Ankara'da Gölbaşı. Burada arsa fiyatımız 157 bin 500 lira... Müstakilde ise 350 metrekare 280 bin lira. Yüzde 30 indirim var. Müşterek arsayı tavsiye ediyorum. Eve başvuracak kadar birikimi olmayan kişiler arsaya da başvuru yapabilir.

Burada gençlere arsa tahsis etme olasılığımız yüksek. İkisine başvuru olsun, sonra tercih yapsınlar. Arsada 10 yıl boyunca bir artış olmayacak.

Aynı haneden eşler iş yeri ve arsa başvurusu yapabilir mi?

Yapabilir. Ama bir tanesini alabilir.

Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen satabilir mi?

Hemen satamaz. Ödemesi bittikten sonra o kendi tercihine kalmış bir durum.

Kura takvimi ne zaman olacak?

Önümüzdeki süreçte düzenleyip daha sonra vatandaşımızla paylaşacağız.