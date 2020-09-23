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Ekonomi TOKİ Başkanı Bulut’tan demir ve çimento zamlarına tepki
Ekonomi

TOKİ Başkanı Bulut’tan demir ve çimento zamlarına tepki

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yaptıkları yatırımlarla sektörü canlandırmaya çalıştıklarını ancak demir ve çimentoya son üç ayda yapılan zamların sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:34:00 - 2020-09-23 11:34:49
TOKİ Başkanı Bulut’tan demir ve çimento zamlarına tepki

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, inşaat sektörünün ana maddesi olan demir ve çimentoya son üç ayda yapılan zamların sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Aynı geminin içindeyiz

İdare’nin ekonomi, üretim ve istihdama yüksek oranda katkı yaptığını ifade eden TOKİ Başkanı Bulut, yaptıkları yatırımlarla sektörü canlandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Bulut, “İnşaat sektörünün tüm paydaşları olarak aynı geminin içindeyiz. Sektörde oluşan bu olumlu havayı sürdürmek amacıyla hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz” dedi. Bulut, şunları kaydetti:

Özveriyle çalışmalıyız

İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör çok kar edeceğim derse gövde kurur. Bu zihniyeti yanlış buluyorum. İdaremiz, tüm demir, çimento üreticilerimiz ve 250 alt sektörümüzle her birimiz, memleketimizin geleceğini düşünerek, memleketimizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla özveriyle çalışmalıyız. Sosyal konuta olan talep ve konut kredilerinin düşmesiyle inşaat sektörümüz canlanmaya başladı. Fakat inşaatın ana maddesi olan demir ve çimentoya yapılan zamlar hem sektörü hem de idaremizi olumsuz etkiler. İdaremizden iş alan yüklenicileri de zor durumda bırakabilir. Ancak çalışmalarımıza duraksamadan devam edeceğiz.

Yeni Akit Gazetesi

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