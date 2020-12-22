TOKİ aylık taksitleri ne kadar? TOKİ fiyatları

TOK çok sayıda şehirde uygun fiyata konut satışlarının devam ettiğini duyurdu. Ev hayali kuran vatandaşlar, bütçesine uygun bir eve sahip olmak istemekte. TOKİ ucuz fiyata konut sahibi olmak isteyenlerin adresi olmaya devam ediyor. TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ayda en az 436 TL ile konut sahibi olmak isteyenlere müjde verildi. TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ayda en az 436 TL ile ev sahibi olmak isteyenlere müjde verildi. TOKİ Türkiye’nin farklı yerlerinde birbirinden güzel bir o kadar da uygun fiyata konut satışı gerçekleştirmeye devam ediyor. Gazete Vatan’da yer alan habere göre, TOKİ'nin ödeme planı hakkında şu ifadelere yer verildi:

1. Alt Gelir Konut Grubu (2+1) nitelikli konutlar için; - %12 peşinat bedeli için 180 ay vade - %20 peşinat bedeli için 240 ay vade

2. Orta Gelir Konut Grubu (3+1) nitelikli konutlar için; - %10 peşinat bedeli için 120 ay vade - %20 peşinat bedeli için 180 ay vade

TOKİ aylık ödemeleri ne kadar?

Açıklanan ödeme tablosuna baktığımızda vadeye göre taksit ödemeleri şu şekilde:

TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ’den alt ve orta gelirli vatandaşların alacağı konutlar için söz konusu Toplu Konut Uygulaması kapsamında, satışa sunulacak konutlar için hane halkı adına, yani kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına, ancak tek bir başvuruda bulunulabilecektir

Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığı tarih itibarıyla; kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) bulunmaması, Daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,

Satış işlemleri sırasında konut alıcısı; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair Taahhütnameyi ve Müzekkere Tutanağını Sözleşme aşamasında imzalayacaktır. Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge ibraz edilecektir.

Orta gelirli konutlar için aranan şartlar: T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olması, (Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

Alt gelirli konutlar için aranan şartlar: T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olması, (Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.