TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi
TOKİ Ağrı Yolugüzel konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuçları noter huzurunda 2+1 41 konut ve 3+1 konut için 56 konut çekilen kura çekilişi sonucu belli oldu. İşte TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi
TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuçları noter huzurunda çekilen kura çekilişi sonucu belli oldu. İşte TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi...
Ağrı Yolugüzel TOKİ 2+1 kura sonuları
Sebahattin Çiçek
Kerim Kaya
Elif Altay
Ayşegül Döldöş
Abdullah Bulut
Mehmet Emin Taşdemir
Fese Erek
Suna Karaca
Diler Güneş
Tacettin Güzel
Bingöl Gönültaş
Zennure Aslan
Fatih Atar
Veysel Sarıbuğa
Mahlis Dağ
Salih Kayaş
Ayşe Kılıç
Cemil Yıldırım
Mehmet Vural
Rahie Taşdan
Asiye At
İmdat Koça
Sıddıka Porsuk
Songül Kavayçin
Saliha İrgi
Sabri Demirdere
Ünal Hacıoğlu
Mehmet Sancak
İsa Çakır
Leyla Bilmez
Ağrı Yolugüzel TOKİ 3+1 kura sonuları
Kenan Turan
Mehmet Kızıl
Ummahan Manav
Gülnaz Sarı
Semih Çelik
Fatma Can
Mehmet Akın
Zübeyir Oğuz
Bilal Temel
Nimet Aydın
Cebrail Çelik
Gülistan Atilla
Erhan Boztepe TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazılarıdır.
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın