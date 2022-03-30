  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi

TOKİ Ağrı Yolugüzel konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuçları noter huzurunda 2+1 41 konut ve 3+1 konut için 56 konut çekilen kura çekilişi sonucu belli oldu. İşte TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi

Yeniakit Publisher
2022-03-30 11:05:00 - 2022-03-30 11:17:46
TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi

TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuçları noter huzurunda çekilen kura çekilişi sonucu belli oldu. İşte TOKİ Ağrı Yolugüzel kura sonuları isim listesi...

Ağrı Yolugüzel TOKİ 2+1 kura sonuları

Sebahattin Çiçek

Kerim Kaya

Elif Altay

Ayşegül Döldöş

Abdullah Bulut

Mehmet Emin Taşdemir

Fese Erek

Suna Karaca

Diler Güneş

Tacettin Güzel

Bingöl Gönültaş

Zennure Aslan

Fatih Atar

Veysel Sarıbuğa

Mahlis Dağ

Salih Kayaş

Ayşe Kılıç

Cemil Yıldırım

 

 

Mehmet Vural
Rahie Taşdan

Asiye At

İmdat Koça
Sıddıka Porsuk

Songül Kavayçin

Saliha İrgi

Sabri Demirdere

Ünal Hacıoğlu

Mehmet Sancak 

İsa Çakır

Leyla Bilmez

Ağrı Yolugüzel TOKİ 3+1 kura sonuları

Kenan Turan

Mehmet Kızıl
Ummahan Manav
Gülnaz Sarı

Semih Çelik

Fatma Can

Mehmet Akın

Zübeyir Oğuz

Bilal Temel

 

Nimet Aydın

Cebrail Çelik

Gülistan Atilla

Erhan Boztepe TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazılarıdır.

TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay