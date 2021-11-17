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Ekonomi TOKİ, 70 konutu ve 195 iş yerini açık arttırmayla satacak
Ekonomi

TOKİ, 70 konutu ve 195 iş yerini açık arttırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 70 daire ile 30 ilde 195 iş yerini açık arttırma yöntemiyle satacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:24:00 -
TOKİ, 70 konutu ve 195 iş yerini açık arttırmayla satacak

Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. İnternet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

Önemli imkan

Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan dairelere yüzde 25 veya yüzde 40 peşinat; 60 ya da 120 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bartın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ya da 180 ay vadeyle alınabilecek.

İşte iletişim adresleri

Açık artırmayla ilgili finansal hizmetler Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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