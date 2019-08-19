0553 313 94 23

TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 20 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğüne sahip 212 arsayı “açık arttırma” yöntemi ile satışa sunuyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:15
TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 20 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğüne sahip 212 arsayı “açık arttırma” yöntemi ile satışa sunuyor.


Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerindeki arsalar toplam 1.117.733.343 TL muhammen bedelle satılacak.


“Açık Arttırma” müzayedesi 12 Eylül 2019 Perşembe günü, saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde gerçekleştirilecek.


Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar; kolay ulaşım imkânı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.


Açık artırmaya sunulan arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğinde arsalar.


Müzayede de yüzde 25 peşin 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için 6 aylık ÜFE oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor.


İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece’de konut, Küçükçekmece’de özel eğitim alanı, Pendik’te konut alanı, Eyüpsultan’da konut ve ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Silivri’de konut, Arnavutköy’de sanayi tesisi, Sarıyer’de park ve dinlenme alanı satışa sunulacak.


Ankara Mamak’ta ticaret, Çankaya’da ticaret ve konut, Gölbaşı’nda konut ve park alanı, Sincan’da konut ve günü birlik tesis, Yenimahalle’de küçük sanayi sitesi ve Etimesgut’ta konut ile ticaret alanı niteliğindeki arsalar satışa sunulacak.


Antalya, Edirne, Balıkesir, Karabük, Kırşehir, Siirt ve Sivas’ta konut, Çanakkale’de sanayi depolama, Bitlis ve İzmir’de ticaret ve konut, Diyarbakır’da sanayi sitesi, Kocaeli’nde plansız tarım arazisi, Manisa’da rekreasyon, Muğla’da spor, basketbol, lise, otopark, Şanlıurfa’da özel eğitim alanı, Tekirdağ’da konut ve eğitim, Trabzon’da ağaçlandırılacak, Van’da ticaret, konut ve park alanı niteliğindeki arsalar açık artırma ile satılacak.


Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray’da abla kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
    1. Aksaray’da abla kız kardeşini..
    2. Çankaya, terk edilen hayvanlara sahip..
    3. Eğitim fakültesinde akredistasyon..
    4. Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat..
    5. Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma..
    6. Afganistan’da art arda 4 patlama: 6’sı..
    7. "Artık terör örgütüne para gitmeyecek,..
    8. AB'den skandal HDP açıklaması!
    9. Türkiye 4 üründe dünyada söz sahibi
    10. Kaspersky Asya Pasifik Bölgesi'ndeki..
    11. Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere..
    12. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan..
    13. Irak’tan Hatem Hastanesine geldi,..
    14. Patlamada hayatını kaybeden genç..
    15. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    16. İşsizlikle ilgili 33 bini aşkın haber..
    17. Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi:..
    18. Çankaya parkları yenileniyor
    19. Kandil bölgesine hava harekatı
    20. Yaşlı adam emekli maaşını çekmek için..
    21. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili..
    22. Profilo AVM satışa çıktı
    23. Kızına tümör teşhisi konulunca klip..
    24. Ahmet Türk terörle yatmış terörle..
    25. İl dışından getirilen uyuşturucu..
    26. İkinci kez görevden alınan Ahmet..
    27. Hindistan’da muson yağmurları binden..
    28. Kopan kaya parçaları gencin üzerine..
    29. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine..
    30. Bunun örneği Türkiye’de çok az
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!