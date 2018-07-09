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TOKİ 2 bin 241 konut için ihaleye çıkıyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Temmuz ve ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız” dedi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
TOKİ 2 bin 241 konut için ihaleye çıkıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, TOKİ’nin, 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiğini söyledi.

2 AYDA 11 İHALE

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Ergün, yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedefleri doğrultusunda devam ettiklerini aktaran Turan, bu iki ayda 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacaklarını, böylelikle 6 ayın sonunda 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacaklarını anlattı.

İSTANBUL’DA 3853 KONUT

Turan, Marmara’da konut yapımına hızla devam ettiklerini belirterek, yeni dönemde İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini, bu ilde son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini, 2018 içerisinde 2 bin 330 konutun daha ihalesini yaptıklarını aktardı.

Marmara Bölgesi’nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini kaydeden Turan, Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptıklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
  1. Kırklareli
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Çanakkale
  5. Bursa
  6. Bilecik
  7. Balıkesir
  8. TOKİ
  9. TOKİ Başkanı Ergün Turan

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