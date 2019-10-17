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TOKİ 16 ilde 130 iş yeri ve 91 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konut, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:34
TOKİ 16 ilde 130 iş yeri ve 91 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konut, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 ildeki 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konut için açık artırma, 5 Kasım Salı günü saat 13.00'te İdarenin Ankara Bilkent'teki binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Alıcılar, "www.emlakyonetim.com.tr"den de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10 peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli'deki iş yerlerine de yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun'da satışa çıkarılan konutlar ise yüzde 10, 15 veya 25 peşinat ile 96, 108, 120 veya 144 ay vadeyle alınabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresleri ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:34
  1. İstanbul
  2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  4. Balıkesir
  5. Bitlis
  6. Bursa
  7. Çanakkale
  8. Denizli
  9. Diyarbakır
  10. Isparta
  11. Trabzon
  12. Samsun
  13. Tunceli
  14. Ankara
  15. Aydın
  16. Bolu
  17. Düzce
  18. Edirne
  19. Elazığ
  20. Erzurum
  21. Eskişehir
  22. İzmir
  23. Kayseri
  24. Kırklareli
  25. Konya
  26. Kütahya
  27. Manisa
  28. Niğde
  29. Sakarya
  30. Adana
  31. Afyonkarahisar
  32. Hatay
  33. Kahramanmaraş
  34. Malatya

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