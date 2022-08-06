Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan son kabine toplantısın ardından sosyal konut projesi müjdesi vermişti. Peki, TOKİ 150 bin sosyal konut projesi başvuru şartları belli mi?

TOKİ 150 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" diye konuştu.

TOKİ 150 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TOKİ başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir aileden yalnızca bir aile bireyi başvuru yapabilir.