TOKİ 100 bin konut projesi başvurusu ne zaman?

2021 TOKİ 100 bin konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde? Dar gelirli vatandaşlar TOKİ projeleriyle ev sahibi olmaya devam ediyor. TOKİ sayesinde her yıl binlerce kişi ev sahibi oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla yeni yıl için 100 bin sosyal konut müjdesi daha verdi.

2021 TOKİ 100 bin konut projesi başlama tarihi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada Tarım, Orman, Hayvancılık'a at bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın.

Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.

TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.Detaylar belli olduğunda ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.