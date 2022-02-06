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Siyaset Tokayev'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı
Siyaset

Tokayev'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a acil şifalar diledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:44:00 -
Tokayev'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşine acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, hafif belirtiler üzerine eşiyle birlikte yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtmiş, “Omicron mutsayonu olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz” demişti. Erdoğan, görevinin başında olduğunu, çalışmaları evde devam edeceğini aktarmıştı.

Putin de geçmiş olsun mesajı göndermişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği telgraf ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

 

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