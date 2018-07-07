THY - İmaj
0553 313 94 23

Tokat’tan Japonya’ya somon satışı

Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:02
Tokat’tan Japonya’ya somon satışı

Tokat’ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı’nda ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. İrili ufaklı 25 tesisin bulunduğu baraj gölünde yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar yurt içinde İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi büyük şehirlerin yanı sıra başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

TRABZONLU BALIKÇI TOKAT'TA BALIK ÇİFTLİĞİ KURDU

Tokat’ta bir tesiste su ürünleri mühendisi olarak çalışırken balık çiftliği satın alan Trabzonlu Selçuk Karaalioğlu, 4 yıldır kendi işinin patronu olarak çalışıyor. Balık çiftliğinde somon üretimi yapan Karaalioğlu, yavru olarak aldığı balıkları tesisinde belirli bir ağırlığa geldiğinde yurt içi ve yurt dışına satıyor. Kafeslerden tutulan somonlar bir süre buz içerisinde bekletilerek şoklanıyor. Daha sonra tartılarak köpük kutulara konulan balıklar, üzerine buz dökülerek soğuk hava sistemli özel araçlarla balık hallerine sevk ediliyor.

JAPONYA'YA SOMON BALIĞI İHRACATI

Karaalioğlu, somonu yurt içinde 5-6 ilde bulunan balık haline gönderdiklerini ifade ederek, "Balık ihracatı yapan firmalarda çeşitli işlemlerden geçen somon balıkları 8-10 ülkeye gönderiliyor. Bu ülkelerin başında Japonya geliyor. Bunun yanı sıra Amerika, Hollanda gibi ülkelere ihracat gerçekleşiyor. Yurt dışında sürekli bir balık talebi vardı, yurt içinde de balığa talep gün geçtikçe artıyor" dedi.

18-07/07/aw437999_04-1530952927.jpg

Mesleğinin zorlukların dile getiren Karaalioğlu "Sektör olarak masraflı bir iş. Yüksek kar marjlı bir iş değil. Aynı zamanda zor bir iş sürekli açık alanda yaz-kış çalışıyoruz. Bahar aylarında çok problem olmuyor ama kış aylarında soğuk ortamda çalışmak zor oluyor. İşletmemizin maliyetlerinin yüzde 80-90’ını kapsayan yem maliyetleri. Dolar yükseldikçe bizim maliyetimizde otomatik olarak yukarı çıkıyor" ifadelerini kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:02
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Samsun
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Ankara
  8. Adana
  9. TOKAT
  10. JAPONYA
  11. SOMON
  12. İHRACAT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak
    1. Kahramanın silah arkadaşları kabri..
    2. MOSSAD Suriye'ye bu saat için..
    3. 'Cezalandırılıyorum çünkü 70 yıllık..
    4. AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla..
    5. Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!
    6. Bakan açıkladı! Yeni bir TV kanalı..
    7. İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya..
    8. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    9. Meteoroloji TV ne zaman yayına başlıyor?
    10. Flaş! Memurlara 3 ayrı zam!
    11. Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?
    12. İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini..
    13. Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem..
    14. O ilçelerde yasak kalktı!
    15. İsmail Kahraman görevi devretti
    16. Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde..
    17. Bahçede oturan anneanne ile torunu..
    18. Serdar Özkan, Süper Lig ekibine imzayı..
    19. AK Parti Grupbaşkanvekili ve Meclis..
    20. Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!