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Tokat’taki yangınla ilgili 1 kişinin ifadesi alındı

Tokat’ta yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen örtü altı yangınında 1 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
Tokat’taki yangınla ilgili 1 kişinin ifadesi alındı

Tokat’ta yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen örtü altı yangınında 1 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında kalan dağlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangınla ilgili Jandarma tarafından gözaltına alınan 1 kişinin ifadesine başvuruldu. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
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