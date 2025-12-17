Tokat'taki dinleme cihazı skandalında iki belediye çalışanı tutuklandı

Tokat'ın MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında Pazartesi günü dinleme cihazı bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde iki kişi tutuklandı.

Dinleme cihazının bulunmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Yaptığımız incelemeler neticesinde Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunmuştur. (...) Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemleri yapılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu hayâsız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" açıklamasını yapmıştı.

3 BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı M.K, belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y'yi gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamaları neticesinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve E.Y. tutuklandı.

Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP'li Yazıcıoğlu oyların yüzde 54,8'ini almış, AKP adayı Eyüp Eroğlu yüzde 30 oy ile ikinci olmuştu.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 2003 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu.