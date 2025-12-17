Türkler Kudüs'ü fethedecek!

Fransız asıllı İsrailli Haham Ron Chaya katıldığı yayında Türkiye’nin bölgesel gücünün İsrail için bir “varoluş tehdidi” oluşturduğunu öne süren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘SAHİP OLDUĞUMUZ EN TEHLİKELİ DÜŞMAN’

Chaya, konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda bölgedeki dengeleri altüst ettiğini söyleyerek “Ankara giderek daha fazla güç kazanıyor. Son zamanlarda İsrail’de şu düşünce sık sık dile geliyor: ‘Şu anda sahip olduğumuz en tehlikeli düşman Türkiye’dir.’”

Chaya, Suriye üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Önce bir mucizeye tanık olduk. Kuzeyimizde bize karşı çok güçlü bir ülke vardı, o da Suriye’ydi. En büyük düşmanımızdı. Mucizevi bir şekilde bir günde boşaldı. Esad, Rusya’ya kaçtı, ülke boşaldı. Sonra Şara geldi, ama bizim için artık bir tehdit oluşturmuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’Yİ ENGELLEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK, DURDURAMAYIZ’

Ardından sözü Türkiye’ye getirerek, “Peki şimdi Suriye’nin üzerinde kim var? Türkiye. Yani Türkiye’nin üzerimize gelmesini engelleyen Suriye gibi bir ülke vardı, ama şimdi arada hiçbir şey yok. Onları durduramayız” dedi.

Chaya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde askeri varlık oluşturduğunu iddia ederek, “Şu anda Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde üsler kuruyor. Bu bilinen bir şey, yazıldı, herkes farkında. Türk askerlerinin hedefinin Kudüs’ü fethetmek olduğunu düşünüyorum. Bunun bir gün gerçekleşeceği konusunda fikrim ortada” yorumunda bulundu.

KIYAMET ALAMETİNDEN ÖRNEK VERDİ

Haham, bu sözlerinin ardından İsrail’de kıyametin alameti olarak bilinen Yecüc ve Mecüc olayına atıfta bulunarak “Dünyanın tüm halklarının eşlik edeceği Yecüc ve Mecüc Savaşı olacak. Sadece Türkiye’nin ne olduğunu anlayın diye söylüyorum. Bizi tarih sahnesinden silebilirler” dedi.

Askeri kapasite değerlendirmesinde ise Türkiye’nin ordusunu İsrail’le kıyaslayarak “Orduları 800 bin askerden oluşuyor. İsrail ordusu ise belki 100 bin kişidir. Yedeklerle birlikte en fazla 400 bin kişidir. Ama onların sahip olduğu 800 bin asker çok iyi eğitimliler ve çok iyi silahlanmışlar. Envanterlerinde çok yüksek performanslı askeri teçhizatlar var” diye konuştu.

Haham’ın açıklamaları İsrail kamuoyunda kimileri tarafından provokatif, kimileri tarafından “gerçekçi risk analizi” diye yorumlanırken, Türkiye’nin bölgesel etkisinin artık inkar edilmez boyuta geldiği değerlendirmesi öne çıktı.