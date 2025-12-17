  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**
Gündem

Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye bu videoyu konuşuyor… İstanbul Çatalca’da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ancak bu bir “eğlence videosu” değil; yerli üretime, milli bilince ve öz güvene dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Videoda minik öğrenciler, Türkiye’nin yerli ve milli olarak ürettiği ürünleri tek tek anlatarak adeta büyüklere ders verdi. Savunma sanayisinden otomotive, gıdadan teknolojiye kadar birçok yerli ürünü sıralayan çocukların özgüveni ve bilinci izleyenleri duygulandırdı.

Yabancı hayranlığının pompalandığı, yerli üretimin küçümsendiği bir dönemde; henüz ilkokul çağındaki çocukların “Bu bizim, bunu biz ürettik” diyebilmesi takdir topladı. Video, kısa sürede binlerce paylaşım alırken, “Asıl milli eğitim budur” yorumları dikkat çekti.

Bu başarının arkasında ise yalnızca öğrenciler değil, onlara bu şuuru aşılayan öğretmenler de var. Ezber değil bilinç kazandıran, slogan değil gerçek üreten bir eğitim anlayışının ürünü olan çalışma, “yeni nesil geliyor” dedirtti.

Helal olsun bu çocuklara…
Helal olsun onları yetiştiren öğretmenlere…

Bu video bir kez daha gösterdi ki; Türkiye’nin en büyük gücü sadece yerli üretimi değil, o üretime sahip çıkan nesilleridir.

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı
200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Otomotiv

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler
‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Gündem

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi
Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi

Gündem

Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23