Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**

Videoda minik öğrenciler, Türkiye’nin yerli ve milli olarak ürettiği ürünleri tek tek anlatarak adeta büyüklere ders verdi. Savunma sanayisinden otomotive, gıdadan teknolojiye kadar birçok yerli ürünü sıralayan çocukların özgüveni ve bilinci izleyenleri duygulandırdı.

Yabancı hayranlığının pompalandığı, yerli üretimin küçümsendiği bir dönemde; henüz ilkokul çağındaki çocukların “Bu bizim, bunu biz ürettik” diyebilmesi takdir topladı. Video, kısa sürede binlerce paylaşım alırken, “Asıl milli eğitim budur” yorumları dikkat çekti.

Bu başarının arkasında ise yalnızca öğrenciler değil, onlara bu şuuru aşılayan öğretmenler de var. Ezber değil bilinç kazandıran, slogan değil gerçek üreten bir eğitim anlayışının ürünü olan çalışma, “yeni nesil geliyor” dedirtti.

Helal olsun bu çocuklara…

Helal olsun onları yetiştiren öğretmenlere…

Bu video bir kez daha gösterdi ki; Türkiye’nin en büyük gücü sadece yerli üretimi değil, o üretime sahip çıkan nesilleridir.