Ateşi yükseldi! Gram altın 6 bin lirayı aştı

Altında sıcak saatler yaşanıyor.

Ateşi yükselen gram altın 6 bin lira seviyesini aştı. Altının gramı an itibariyle 6 bin 5 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.