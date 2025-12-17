Ateşi yükseldi! Gram altın 6 bin lirayı aştı
Ateşi yükselen gram altın 6 bin lira seviyesini aştı. Altının gramı an itibariyle 6 bin 5 liradan satılıyor.
Altında sıcak saatler yaşanıyor.
Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?
Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.
Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.