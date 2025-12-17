Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekerek “2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak” dedi.

PROJENİN TOPLAM UZUNLUĞU 78 KİLOMETRE OLACAK

Projenin toplam uzunluğunun 78 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, “Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik.” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, proje güzergahı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Proje güzergâhı; Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere Köyü’nün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü Köyü’nde İznik-Altınova Yolu’nu keserek Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe mahallesinden geçip Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak.”

14 KAVŞAK, 8 TÜNEL, 9 VİYADÜK VE 51 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan yapılar hakkında da bilgi vererek “Güney Marmara Otoyolu Kapsamında, 14 adet kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 adet tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 adet viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 adet köprü inşa edeceğiz.” açıklamasında bulundu.