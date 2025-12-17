Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterildi.

Filmi izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Gazze'de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın sesi, tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik. Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hind Rajab'ın yarım kalan hikayesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesini diliyor, eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

FİLMİN KONUSU

6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın 29 Ocak 2024'te Gazze'de İsrail'in saldırısı sırasında araçta sıkışıp kalarak hayatını kaybedişini anlatan filmde, Hind Rajab'ın olay günü Filistin Kızılayı ile yaptığı telefon görüşmelerinin orijinal ses kayıtları kullanılıyor.

Şiddet sahnelerinin doğrudan gösterilmediği filmde, olayların dehşeti Hind'in gerçek ses kayıtları, operatörlerin yüz ifadeleri, sessizlikler ve dramatik yeniden canlandırmalar üzerinden hissettiriliyor.

Dünya prömiyerini 82. Venedik Film Festivali'nde 3 Eylül 2025'te yapan film, jüri büyük ödülü olan "Gümüş Aslan" ödülünü kazandı. Film ayrıca, Tunus tarafından "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterildi.