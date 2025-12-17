  • İSTANBUL
TFF duyurdu! Transfer dönemi ile ilgili flaş değişiklik

TFF duyurdu! Transfer dönemi ile ilgili flaş değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) kış transfer dönemi için açıklama geldi. Buna göre transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

TFF, 2025-2026 sezonu kış transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada “2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.” denildi.

TFF daha önce kış transfer döneminin 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 şubat 2026'da sona ereceğini duyurmuştu.

