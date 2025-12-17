Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

TAHSİN HAN

Moskova bölgesindeki bir okulda düzenlenen yabancı düşmanlığı saldırısında, Tacik bir aileden olan on yaşında bir çocuk öldürüldü. Rus ve Tacikistan basınındaki haberlere göre, Moskova bölgesinin Odintsovo ilçesine bağlı Gorki-2 köyünde trajik bir olay yaşandı; 15 yaşındaki bir çocuk, okulundaki öğrencilere bıçakla saldırdı. Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre, saldırgan okul güvenlik görevlisine ve öğrencilerden birine saldırdı.

Saldırıya uğrayan öğrenci aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Moskova Bölge Polis Departmanı, ölen öğrencinin 10 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu doğruladı .

Telegram kanalı Mash tarafından yayınlanan saldırının videosunda, genç saldırganın bir grup öğrenciye bıçakla yaklaşıp "Milliyetiniz nedir?" diye sorduğu görülüyor. Güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalışıyor, ancak saldırgan yüzüne biber gazı sıkıyor ve ardından onu bıçaklıyor. Saldırgan daha sonra bıçağını çocuklara çevirerek bir çocuğu ölümcül şekilde yaralıyor.

Novosti'nin haberine göre , Telegram kanalı Ostorozhno, kurbanın Tacik bir aileden olduğunu belirtirken, Telegram kanalı 112 ise çocuğun adının Kobiljon A. olduğunu açıkladı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, saldırgan suçu dikkatlice planlamıştı. Saldırıdan hemen önce öğretmenlerden birine, "Yakında hapse gireceğim" demişti. Genç başlangıçta matematik öğretmeni Maria Dmitriyevna'yı hedef almayı planlamıştı, ancak öğretmen o sırada orada değildi.

Cinayetin ardından genç, kendini bir sınıfa kilitledi ve sonunda kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

TASS haber ajansına göre, şüpheli suçunu itiraf etti.

Moskova Oblastı Soruşturma Komitesi Ofisi sözcüsü Olga Vradiy, "Sorgulama devam ediyor. Ön raporlar, suçunu itiraf ettiğini gösteriyor" dedi.

YABANCI DÜŞMANLIĞI

Rus medyası, saldırının muhtemelen yabancı düşmanlığından kaynaklandığını bildirdi. Olaydan hemen önce, şüpheli diğer öğrencilerle "Öfkem" başlıklı bir neo-Nazi belgesi olan "manifesto"yu paylaşmıştı; bu belgede Yahudilere, Müslümanlara, anti-faşistlere ve liberallere karşı düşmanlığını dile getiriyordu.

Rusya'da ırkçılık esas olarak etnik Rus olmayan vatandaşlara, göçmenlere veya turistlere karşı olumsuz tutumlar ve bazı Ruslar tarafından onlara karşı yapılan olumsuz eylemler şeklinde ortaya çıkar. Geleneksel olarak, Rus ırkçılığı Yahudi karşıtlığı ve Tatarofobinin yanı sıra Kafkasya, Orta Asya, Doğu Asya, Güney Asya ve Afrika'nın çeşitli halklarına karşı düşmanlığı da içerir.

Bazı kaynaklara göre, 2000'li yıllarda Rusya içinde on binlerce insan neo-Nazi gruplarına katıldı. Irkçılığın Rusya'da önemli bir sorun olduğu bildiriliyor.