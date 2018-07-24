Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı
Tokat'ta kurtarıcı araç, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.24 Temmuz 2018 Salı 21:53
Tokat-Niksar karayolu Mecitözü mevkisinde Ender Uğur yönetimindeki 58 SH 054 plakalı kurtarıcı araç, Cihat Sadıç yönetimindeki otomobile çarptı.
Kurtarıcı araç daha sonra Arif Yılmaz'ın kullandığı 60 M 5104 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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