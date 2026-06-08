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Fenerbahçe’de seçimi kaybeden Hakan Safi, yaptığı hareketle milyonlarca taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi Faizsiz kredi, hediye çekleri ve daha fazlası! Škoda’dan tam gaz kampanya! Hatay’da çilek hasadı verimli geçti! Rekolte yüzleri güldürdü Fenerbahçe seçimi biter bitmez paylaştı! Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sallayan “Aziz Yıldırım” mesajı Konuşmaya resmen damga vurdu! Seçimde zafer ilan eden Paşinyan’dan olay “Türkiye” mesajı Uzmanı doğru yolu açıkladı! Kene ısırığında ne yapmamız gerekir? Sıfır faiz ve 1 milyon TL destek! PEUGEOT’tan piyasayı hareketlendirecek güçlü hamle! “Topluca size katılalım” dedi mi? “Özgür Özel o partiye teklif yaptı” iddiasında sıcak gelişme Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: “Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var” deyip gelmişler
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Foto - Hatay’da çilek hasadı verimli geçti! Rekolte yüzleri güldürdü

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Hatay'da hasat dönemi başladı. Kendine has aroması ve lezzetiyle öne çıkan Yayladağı çileği için düzenlenen hasat programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katıldı. Üreticilerle birlikte çilek toplayan Masatlı, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni etti.

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Foto - Hatay’da çilek hasadı verimli geçti! Rekolte yüzleri güldürdü

Yayladağı'nın çilek üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Masatlı, " Bugün Hatay’ımızın bereketli toprakları Yayladağı ilçemizde emeğin, sabrın ve umudun tarlada ürüne dönüştüğü çilek hasadındayız. Burasını sadece bir tarla olarak göremeyiz. Çünkü burada üreticilerimizin emeği ve alın teri vardır.

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Foto - Hatay’da çilek hasadı verimli geçti! Rekolte yüzleri güldürdü

Diğer taraftan da üreticilerimizin bu coğrafyadaki umudunu nasıl yeşerdiğini, nasıl filizlendiğini hep beraber bu manada görmüş oluyoruz. Yayladağı, Türkiye’de en güzel aroması olan çileklerinin yetiştiği de bir ilçemizdir. Biz her yıl buraya çilek hasadı için gelip üreticiyle beraber hasat yaparız. Bu mutlu zamanı hep beraber yaşarız. Bizim açımızdan bir sevindirici tarafı da geçen seneki rekolte olarak yüksek bir rekolte yakalamamızdır.

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Foto - Hatay’da çilek hasadı verimli geçti! Rekolte yüzleri güldürdü

Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı oldu. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde biz çilek üreticiliği yaptık. Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz. Yayladağı ilçemiz Hatay genelinde de bu işin yüzde 70’ini karşılıyor. Burada da 3 bin dekardan fazla sahada şu an itibariyle çilek yetiştiriciliği gerçekleşti. İnşallah 7 bin 600 ton Hatay’daki toplam rekoltemizin neredeyse yüzde 70’ini inşallah Yayladağı ilçemiz bu sene yetiştirmiş olduğu çileklerle beraber başta iç piyasa olmak üzere ihracata vermiş olacaklar" dedi.

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