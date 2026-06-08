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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Turbat kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Turbat kentinde otoyol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

Olay yerine sevk edilen yetkililer, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cenazeler, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

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