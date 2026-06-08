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Sağlık Yaz tatili planlayanlar dikkat! Yayla havası herkese şifa değil
Sağlık

Yaz tatili planlayanlar dikkat! Yayla havası herkese şifa değil

Yeniakit Publisher
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Yaz tatili planlayanlar dikkat! Yayla havası herkese şifa değil

Karadeniz’de yaz aylarıyla birlikte yaylalara ilgi artarken, uzmanlardan kalp ve solunum yolu hastalarına uyarı geldi.

Yaz tatilinde serinlemek için yayla planı yapanlar için uzman isimden dikkat çeken uyarı geldi. Karadeniz'de yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yaylalara göç hareketi başladı. Serin havası, doğal güzellikleri ve temiz atmosferiyle her yıl binlerce kişinin tercih ettiği yaylalar için uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaylaların şehir merkezlerine göre çok daha temiz bir havaya sahip olduğunu belirterek, egzoz gazları, fabrika atıkları ve yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin yaylalarda bulunmadığını ifade etti. Düşük nem oranının da özellikle yaz aylarında vatandaşlara daha rahat nefes alma imkanı sunduğunu kaydeden Özlü, "Yaylalar kent göre daha temiz olduğu yerler. Kent havasında egzoz gazları, fabrikadan çıkan atıklar, evlerde ısınma ve pişirme amaçlı yakıtların saldığı sera gazları yoğun ama yaylalar öyle değil. Yaylalarda temiz hava soluyorsunuz. Nem oranı da düşük. Karadeniz Bölgesi'nde yaşamsal olarak yaz ayları geldiğinde sahilden yaylalara göç olurdu. Sağlık açısından çok iyi. Özellikle ağır KOAH, astım, kalp yetmezliği, akciğer sertliği gibi kontrol altında olmayan solunum yolu hastalıklarında ve kalp hastalıklarında yaylalar hastalar için riskli olabilir" şeklinde konuştu.

 

“Nefessiz kalmalarına yol açıyor”

Yemyeşil doğası ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda polen yoğunluğunun bazı vatandaşlarda alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği ifade eden Özlü, "Özellikle kandaki oksijen düzeyi düşük olan hastaların yüksek rakımlı yaylalara çıkması orada nefessiz kalmalarına yol açabilir. Eğer ağır solunum yolu ve kalp hastalığınız varsa yaylaya çıkmadan önce hekiminiz ile görüşmeniz gerekiyor. Eğer hastalıkları kontrol altındaysa ve çok ağır değilse çıkabilirler. Yaylalarda bazen poler alerjileri tetiklenebilir. Yemyeşil yaylalar ve doğal olarak çiçekler oluyor. Polenlere duyarlılığı olan astımlı hastalar varsa hırıltı, öksürük, tıkanma gibi sorunlar yaşayabilirler. Ona dikkat etmek lazım" diye konuştu.

 

Yayla güneşine dikkat!

Yüksek rakım nedeniyle güneş ışınlarının daha etkili hissedildiğini belirten Özlü, özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğini söyledi. Özlü, "Yaylalarda güneş ışığı daha yakından geldiği için öğle saatlerinde arasında güneş altında gölgesiz yerlerde dolaşmamak lazım. Dolaşacaksanız şemsiyeyle ve kapalı kıyafet giyinmek lazım. Yaylalara maruz kalınan güneş daha çok yakıcıdır. Ciltte yanmalara neden olabilir ve gözde hasar olabilir. Yayla güneşine dikkat etmekte fayda var. Yaylalar sağlık açısından iyi bir seçecek" ifadelerini kullandı.

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