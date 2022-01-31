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Gündem Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi
Gündem

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi

Tokat-Turhal karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:22:00 - 2022-01-31 23:42:10
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi

Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde, Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait 38 AB 723 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

13 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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