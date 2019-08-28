0553 313 94 23

Tokat’ta yeni açılan yollarda asfalt çalışması

Tokat Belediye Başkanı Av.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
Tokat’ta yeni açılan yollarda asfalt çalışması

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, yeni açılan yollarda belediye ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Yeni Mahallede yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Başkan Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Bahçelievler ve Altıyüzevler Mahallelerinde devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu,“Bugün belediyemizin yol asfalt çalışmalarının tamamını yerinde inceledik. İlk olarak Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki Yeni Mahalledeyiz. Burada yeni açtığımız caddemiz hem terminal arkasından Behzat Bulvarına, hem de hastane arkasına açılan ana arter bir yol oldu. Ekiplerimiz asfaltlama işine başladılar. Önümüzdeki birkaç güne asfaltını da tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Ayrıca Bahçelievler Mahallesi Ağbayır Mezarlık yolunda parke çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Altyapsını, kavşaklarını, yol düzenlemelerini tamamlayarak o bölgede yaşayan insanlarımızın o ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız” dedi.


Başkan Eroğlu, Altıyüzevler Mahallesi Yenişehir Caddesinden Fidanlık bölgesinde de yeni yol açma çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, “Zira bu bölgelerde yapılaşmaların artmasıyla birlikte nüfusun çoğaldığı bir bölge. O bölgedeki yolun açılması talebini yerine getirmek için kamulaştırma çalışmalarımızı tamamlayarak, altyapısını yaptık ve yolun asfaltını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. 21 yaşına kadar suya girmedi, 1,5..
    3. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları
    4. Vali Bilmez Başkanlığında eğitim..
    5. Çorum Belediyesi’nden açık hava sinema..
    6. Sprint İzmir Rallisinde prim müjdesi
    7. Kahraman Gazi baba ocağına geldi
    8. Kartal Belediye Başkanı Yüksel asfalt..
    9. Türkiye’nin ilk yerli ve milli..
    10. Kadınlara silah zoru ile fuhuş..
    11. ÇATOD’dan Murat’a ziyaret
    12. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    13. Başkan Öz’den 30 Ağustos mesajı
    14. Balıkesir Valisi Yazıcı’dan 30 Ağustos..
    15. Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret
    16. Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu..
    17. Tarihi Türkeli panayırı başlıyor
    18. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
    19. Toplum gönüllüsü gençler ‘5. Nazım..
    20. Şehir hastanesi 9 ayda 1 milyonu aşkın..
    21. Basın mensupları yarın Kapalı Maraş’ı..
    22. Başkan Taban halkla buluştu
    23. Başkan Deveci: “31 Mart’tan sonra..
    24. Başkan Büyükkılıç, Tomarza’da..
    25. Emniyet Müdürlüğü önünde lastiği..
    26. Azez'de yerel polisler, titizlikle..
    27. Aydın’da devrilen servis otobüsü alev..
    28. Otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    29. Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık..
    30. İngiliz işverenler istihdam konusunda..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’